Британский престол на пороге перемен: роковая черта характера Уильяма поссорила его с королём

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Шоу-бизнес

Отношения короля Карла III и принца Уильяма нельзя назвать безоблачными. По данным Page Six, между монархом и будущим королём есть разногласия, хотя внешне они сохраняют "корректность". За закрытыми дверями между ними возникают серьёзные трения, которые эксперты связывают с характером наследника престола.

принц Уильям
Фото: commons.wikimedia.org by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

Королевский биограф Хьюго Викерс считает, что проблема отчасти кроется в убеждённости Уильяма в собственной правоте. По его словам, наследник престола "думает, будто знает лучше всех", и это нередко приводит к разногласиям с отцом. При этом Викерс не исключает, что именно эта черта может сделать Уильяма сильным монархом.

"Проблема с Уильямом в том, что он думает, будто знает лучше всех. <…> Стоит дать ему шанс. Возможно, он станет превосходным королём", — поделился мыслями королевский биограф.

Королевский обозреватель Роберт Джобсон добавил, что в последние годы между Карлом и Уильямом возникали расхождения во взглядах, однако оба понимают необходимость совместной работы. Решения, которые принимает нынешний король, напрямую влияют на будущее наследника, поэтому Уильям должен быть выше личных разногласий, если собирается занять трон. При этом источники Page Six подчёркивают, что 77-летний монарх и 44-летний наследник относятся друг к другу вполне корректно и регулярно общаются.

Напомним, на фоне разногласий между отцом и сыном особенно остро звучат новости о полном разрыве Уильяма с младшим братом Гарри. Инсайдеры утверждают, что принц Уэльский не хочет иметь ничего общего с герцогом Сассекским и воспринимает его попытки наладить отношения с королевской семьёй как "эгоистичные" и "циничные". Мост между братьями сгорел окончательно — Уильям полностью сосредоточен на своих обязанностях и подготовке к будущему правлению.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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