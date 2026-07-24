Немая сцена в студии и вопрос в лоб: как Джиган воспринял дебютный трек Самойловой

Оксана Самойлова на фестивале Dream Fest в Баку впервые публично рассказала о реакции своего бывшего мужа, рэпера Джигана, на её дебютный трек "Мамми".

Фото: Социальные сети by Оксана Самойлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оксана Самойлова с Джиганом

По словам блогерши, исполнитель услышал песню ещё зимой, однако сразу не понял, что композиция не о нём, и уточнил, не ему ли она посвящена. Самойлова ответила коротко и без обиняков: "Нет".

Самойлова выпустила песню под псевдонимом Sammy, назвав её "Мамми", и сразу предупредила, что трек будет провокационным. Однако, по её словам, это не дисс на бывшего мужа, а собирательный образ всех мужчин, когда-либо обижавших женщин. Она призвала не воспринимать релиз слишком серьёзно.

"Он слушал ещё зимой, когда только его написали. Он такой: "Это про меня?" Я такая: "Нет"", — поделилась блогерша, слова которой приводит Super.ru.

По словам Самойловой, она не претендует на звание серьёзной певицы, а главная цель трека — помочь девушкам, пережившим разрыв, почувствовать свою силу и ценность. Основная идея композиции, по её замыслу, — напомнить каждой женщине, что она заслуживает уважения и любви.

"Я особо ни на что не претендую, кроме того, чтобы каждая девчонка, которую когда-то обидел мужчина, почувствовала свою силу и поняла, что она самая лучшая и самая ценная в мире", — объяснила Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, как её дети однажды испортили бассейн на круизном лайнере, назвав это "самой дорогой шалостью" наследников, но отказалась вдаваться в подробности, поскольку считает эту историю "постыдной".