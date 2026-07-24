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Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать

Шоу-бизнес

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал решение латвийского парламента, запретившего трансляцию восьми его песен на радио. Маэстро отнёсся к ситуации с философским спокойствием, заявив, что давно наблюдает за подобными запретами со стороны.

Раймонд Паулс
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Раймонда Паулса by Инстаграм-аккаунт Раймонда Паулса
Раймонд Паулс

По словам композитора, он не собирается вникать в суть запретов и не знает, кто именно их инициирует. Паулс отметил, что будет продолжать жить так, как жил, не позволяя внешним обстоятельствам влиять на его творчество.

"Давно уже всё везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя [другое]. Что ещё? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю [на это] со стороны. Не знаю, куда это перейдёт, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили", — сказал композитор в беседе с ТАСС.

Раймонд Паулс — автор музыки к хитам Аллы Пугачёвой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле и других звёзд. Его песни остаются популярными на постсоветском пространстве, несмотря на политические изменения и ограничения, вводимые в Латвии. Композитор не раз высказывался против политизации культуры и разделения по языковому принципу.

Ранее директор Театра на Таганке Ирина Апексимова поддержала инициативу Владимира Машкова разрешить театрам ставить спектакли по русской классике без согласия наследников, уклоняющихся от диалога, назвав эту меру "здравой" и необходимой для сохранения культурного наследия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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