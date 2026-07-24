Больше никакой музыки на радио: жёсткий шаг в Латвии заставил композитора Паулса отреагировать

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал решение латвийского парламента, запретившего трансляцию восьми его песен на радио. Маэстро отнёсся к ситуации с философским спокойствием, заявив, что давно наблюдает за подобными запретами со стороны.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Раймонда Паулса by Инстаграм-аккаунт Раймонда Паулса Раймонд Паулс

По словам композитора, он не собирается вникать в суть запретов и не знает, кто именно их инициирует. Паулс отметил, что будет продолжать жить так, как жил, не позволяя внешним обстоятельствам влиять на его творчество.

"Давно уже всё везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя [другое]. Что ещё? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю [на это] со стороны. Не знаю, куда это перейдёт, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили", — сказал композитор в беседе с ТАСС.

Раймонд Паулс — автор музыки к хитам Аллы Пугачёвой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле и других звёзд. Его песни остаются популярными на постсоветском пространстве, несмотря на политические изменения и ограничения, вводимые в Латвии. Композитор не раз высказывался против политизации культуры и разделения по языковому принципу.

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