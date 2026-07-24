Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Пенсионер подписал ГПД — и пожалел? Что меняется с выплатами, льготами и налогами

Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик

Шоу-бизнес

Королевский обозреватель Ричард Фитцуильямс вынес жёсткий вердикт голливудским амбициям принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, блеск и гламур калифорнийской жизни, которая должна была стать воплощением американской мечты, оказался искусственным, а пара, в конечном счёте, так и не стала звёздами Голливуда.

принц гарри и меган маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц гарри и меган маркл

Фицуильямс отмечает, что даже преданные друзья из мира шоу-бизнеса, такие как Джордж Клуни и Опра Уинфри, со временем дистанцировались от Сассекских. Причина, по мнению эксперта, проста: "они не блещут умом и талантом. Их внимание сосредоточено на Британии, потому что в Голливуде их позиции не так сильны".

Жизнь Гарри и Меган в Калифорнии кажется всё более искусственной. Принц, уклонившийся от вопроса о своей профессии и назвавший себя в недавнем подкасте "папой на полную ставку", по сути, не имеет постоянной работы. На фоне истечения контрактов со Spotify и Netflix, а также угасания внимания СМИ, у Сассекских осталась лишь одна опора — королевские связи.

"Они не являются звёздами первой величины в Голливуде, — констатирует Фицуильямс. — Блеск, гламур, бесконечные приглашения от знаменитостей — всё это в последнее время кажется пустым".

У Гарри остался лишь один козырь — Invictus Games, которые пройдут в следующем году в Бирмингеме. Это единственный проект, вызывающий уважение и не омрачённый скандалами. Теперь его главная цель — убедить короля Карла III принять участие в церемониях. Если монарх согласится, это произведёт фурор и вернёт Сассекским влияние, которого не даст ни один контракт.

Присутствие короля станет козырем в рукаве Гарри, напомнив голливудским воротилам, что он остаётся сыном монарха. Однако это поставит короля перед выбором: примирение с сыном или сопротивление наследника, принца Уильяма, который годами наблюдал, как брат и невестка подрывают монархию.

Напомним, на днях принц Гарри в подкасте Джо Марлера пошутил о своих редеющих волосах, признавшись, что предпочитает не смотреть на свою причёску.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Выпускники школ подали более 30 тысяч заявлений в вузы Ивановской области
Приговор тяжелому труду: как избавиться от надоевшего пня без лопаты, лома и вызова трактора
Десерт со вкусом белого шоколада создали из молочной сыворотки
Сладкая газировка больше не нужна: эндокринологи нашли способ спасти сосуды от лишнего сахара
Дорогой корм не всегда лучше: результаты тестов, которые удивили даже ветеринаров
В России создали лекарство Сибкордия для лечения тяжелых форм лейкоза
Ученые нашли новое применение известному лекарству при лечении последствий COVID-19
Цифровой рубль в России: эксперты разъяснили правила безопасности и защиты от мошенников
Производитель Nissan отзывает автомобили Armada и Infiniti для замены табличек нагрузки
Посещение театров и музеев замедляет биологическое старение после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.