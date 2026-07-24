Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик

Королевский обозреватель Ричард Фитцуильямс вынес жёсткий вердикт голливудским амбициям принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, блеск и гламур калифорнийской жизни, которая должна была стать воплощением американской мечты, оказался искусственным, а пара, в конечном счёте, так и не стала звёздами Голливуда.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

Фицуильямс отмечает, что даже преданные друзья из мира шоу-бизнеса, такие как Джордж Клуни и Опра Уинфри, со временем дистанцировались от Сассекских. Причина, по мнению эксперта, проста: "они не блещут умом и талантом. Их внимание сосредоточено на Британии, потому что в Голливуде их позиции не так сильны".

Жизнь Гарри и Меган в Калифорнии кажется всё более искусственной. Принц, уклонившийся от вопроса о своей профессии и назвавший себя в недавнем подкасте "папой на полную ставку", по сути, не имеет постоянной работы. На фоне истечения контрактов со Spotify и Netflix, а также угасания внимания СМИ, у Сассекских осталась лишь одна опора — королевские связи.

"Они не являются звёздами первой величины в Голливуде, — констатирует Фицуильямс. — Блеск, гламур, бесконечные приглашения от знаменитостей — всё это в последнее время кажется пустым".

У Гарри остался лишь один козырь — Invictus Games, которые пройдут в следующем году в Бирмингеме. Это единственный проект, вызывающий уважение и не омрачённый скандалами. Теперь его главная цель — убедить короля Карла III принять участие в церемониях. Если монарх согласится, это произведёт фурор и вернёт Сассекским влияние, которого не даст ни один контракт.

Присутствие короля станет козырем в рукаве Гарри, напомнив голливудским воротилам, что он остаётся сыном монарха. Однако это поставит короля перед выбором: примирение с сыном или сопротивление наследника, принца Уильяма, который годами наблюдал, как брат и невестка подрывают монархию.

Напомним, на днях принц Гарри в подкасте Джо Марлера пошутил о своих редеющих волосах, признавшись, что предпочитает не смотреть на свою причёску.