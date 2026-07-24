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Болезнь оказалась сильнее воли: внезапный срыв выступления Бон Джови поставил тур под угрозу

Шоу-бизнес

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови на 90-й минуте выступления в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гарден" неожиданно прервал концерт, сославшись на сильную боль. Как сообщает Daily Mail, 64-летний артист выступал в рамках тура Bon Jovi "Forever" — это было восьмое из девяти запланированных шоу подряд на легендарной площадке.

Джон Бон Джови
Фото: commons.wikimedia.org by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джон Бон Джови

После исполнения одного из главных хитов группы "Livin' On A Prayer" музыкант обратился к зрителям и признался, что не может продолжать выступление. По словам очевидцев, он выглядел крайне уставшим, а его голос звучал с явным напряжением. Перед тем как покинуть сцену, Бон Джови попросил поклонников сохранить билеты и пообещал найти возможность перенести концерт.

"Извините, мне больно, и я не могу показать вам класс", — заявил артист, обращаясь к переполненному залу.

Позже Джерри Брейден, ведущий подкаста музыканта, сообщил в соцсети X, что рокер борется с инфекцией носовых пазух. Представитель Бон Джови подтвердил, что именно синусит стал причиной досрочного завершения шоу.

Это выступление стало для Бон Джови первым крупным турне после операции на голосовых связках, перенесённой в 2022 году. Тогда музыкант всерьёз опасался, что его дни на сцене сочтены. Однако после долгих месяцев реабилитации и работы с вокальными тренерами он сумел вернуться к активной гастрольной деятельности. В июне 2026 года артист заявлял, что чувствует себя "полностью восстановившимся" и готов радовать поклонников новыми шоу.

Ранее Ваня Дмитриенко признался, что перед одним из выступлений его охватила сильная тревога, он почувствовал давление в груди и необъяснимый страх, похожий на внутреннее оцепенение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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