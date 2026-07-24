Гонорары Лободы и Плетнёвой: сколько певицы заработали на тайном выступлении в Казахстане

Анна Плетнёва и Светлана Лобода выступили на закрытом корпоративе в Алма-Ате, посвящённом первому дню рождения дочери грузинского бизнесмена.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Светлана Лобода

Мероприятие прошло 19 июля в отеле Swissotel Almaty в режиме повышенной секретности и с усиленной охраной. Гостей вечера развлекали лазерным шоу у бассейна, а звёздный состав держался в тайне до последнего момента.

Первой на сцену вышла солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва. Её 40-минутный сет оценили в 3,5 миллиона рублей. Артистку пригласили на праздник после успеха кавказской версии её хита "Ева". Сама Плетнёва остановилась в том же отеле, где проходило торжество.

Главным сюрпризом для гостей стало появление Светланы Лободы. Украинская певица, чьё участие держалось в строжайшей тайне, получила за выступление 150 тысяч евро (около 13,8 миллиона рублей). С учётом перелёта, проживания в Ritz-Carlton и других расходов организаторам её участие обошлось в 16,6 миллиона рублей. Артистку доставили на площадку и увезли с неё с максимальной конспирацией — она покинула мероприятие в чёрной накидке, передвигаясь окольными путями.

"Около 13,8 миллиона рублей получила за своё выступление Лобода, шоу которой стало сюрпризом для гостей и сопровождалось конспирацией прибытия и выхода артистки на сцену", — сообщает The Voice Mag.

Лобода, до 2022 года активно выступавшая в России, после начала специальной военной операции поддержала Украину и переехала в Латвию. Тем не менее в Алма-Ате она исполнила песни на русском языке. На мероприятии певица почти не контактировала с гостями: поздравила именинницу со сцены, пообщалась с её родителями и сделала фотографии.

Ранее певец Валерий Меладзе полностью прекратил концертную деятельность в России, отказавшись даже от частных мероприятий и корпоративов из-за опасений, связанных с чередой скандалов и проверок.