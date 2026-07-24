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Все приняли пародиста за настоящую звезду: брат Паулины Андреевой разоблачил фейк о своём торжестве

Шоу-бизнес

Младший брат актрисы Паулины Андреевой, Игорь, стал героем светских хроник после того, как в Сети появилась информация о выступлении Филиппа Киркорова на его свадьбе. Торжество прошло в Санкт-Петербурге, и, судя по кадрам, которые разлетелись по интернету, на сцене действительно был человек, как две капли воды похожий на поп-короля.

Паулина Андреева
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Паулины Андреевой by Личный Инстаграм-аккаунт Паулины Андреевой
Паулина Андреева

Однако сам Игорь Андреев поспешил развеять миф. В личном блоге он признался, что вместо звезды эстрады на празднике выступал профессиональный двойник, а сам Киркоров на мероприятии не присутствовал. По словам брата Паулины, он был удивлён, что многие приняли пародиста за настоящего артиста.

"Своей свадьбой открыли портал в жёлтую прессу. Вот ещё одна сплетня: Киркоров был ненастоящий", — написал Андреев.

Игорь также отметил, что не против увидеть на своём празднике и настоящего Филиппа Бедросовича. В своём посте он открыто пригласил певца на годовщину свадьбы, пообещав тёплый приём.

Сама Паулина Андреева, кстати, тоже не осталась в стороне от семейного торжества. Она подготовила для молодожёнов шуточный музыкальный номер — переделала песню из сериала "Оттепель", в котором снималась, и исполнила её для брата и его невесты.

Напомним, что Игорь Андреев — профессиональный ведущий и актёр, он живёт и работает в Санкт-Петербурге. Организацией свадьбы занималась его избранница Маргарита Котова. А в качестве бонуса для гостей жених сам удивил всех игрой на саксофоне.

Напомним, после развода с Фёдором Бондарчуком весной 2026 года Паулина Андреева, по данным СМИ, начала встречаться с 34-летним девелопером Андреем Суторминым — основателем строительной компании Biom Development Group, которая специализируется на элитных объектах на Бали.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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