Дочь Седоковой впервые показала банковский счёт: цифра на экране лишила фанатов иллюзий

Старшая дочь певицы Анны Седоковой, 21-летняя Алина Белькевич, в эфире реалити-шоу откровенно рассказала о своей жизни в США и финансовом положении. Несмотря на то что её мать — известная артистка, девушка призналась, что сама оплачивает свои повседневные расходы, хотя мама помогает ей с оплатой жилья в Бостоне.

Фото: flickr.com by sama_ja, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анна Седокова

Во время программы Алина показала баланс своего банковского счёта, который оказался совсем скромным — всего 147 долларов. Девушка пояснила, что ведёт обычную студенческую жизнь, ничем не отличающуюся от жизни её сверстников, несмотря на статус дочери знаменитости.

"Я живу на свои деньги, оплачиваю еду, транспорт и другие расходы сама. Мама помогает с квартирой, но всё остальное — это моя ответственность", — пояснила Алина в эфире.

По словам Алины, она не планирует идти по стопам матери и связывать свою жизнь с творчеством. Вместо этого девушка предпочитает работу в офисе и уже задумывается о карьере в корпоративном секторе. Сама Анна Седокова, по её словам, не вмешивается в профессиональный выбор дочери и предоставляет ей полную свободу.

Алина Белькевич — дочь Анны Седоковой и футболиста Валентина Белькевича. Большую часть жизни она провела в США, а в мае этого года завершила обучение в престижном частном колледже, где получила диплом по специальности "Маркетинг и коммуникации".

Ранее Анна Седокова прокомментировала фрагмент из реалити-шоу "Мастер игры", где она флиртовала с экстрасенсом Максимом Левиным, и с юмором назвала это "худшим подарком" на его свадьбу, отметив, что во время съёмок не знала, что он занят.