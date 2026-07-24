Алла Пугачёва в Юрмале: почему певица сравнила себя с больной таксой и что сказала о своём здоровье

Журналистка и светская львица Божена Рынска в своём Telegram-канале поделилась неожиданной встречей с Аллой Пугачёвой, которая сейчас отдыхает в Юрмале. По словам Рынски, она гуляла по курорту с друзьями и пожилой таксой, недавно перенесшей операцию, когда навстречу им вышли Примадонна и её дети — Гарри и Лиза Галкины.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Девочка, как отмечает журналистка, проявила искренний интерес к собаке: подошла, погладила её и стала расспрашивать о здоровье. Ей рассказали, что после операции у таксы деформировалась спина, а лапы почти не ходят. Этот разговор привлёк внимание и самой Аллы Борисовны, которая, по словам Рынски, отреагировала на историю с неожиданным оптимизмом.

"Я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живёт. И с удовольствием!" — цитирует Рынска слова Пугачёвой.

Журналистка подчеркнула, что, несмотря на признание о проблемах с ногами, Примадонна передвигалась по улице самостоятельно, без трости и посторонней помощи. Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере, а сама певица, по словам Рынски, выглядела бодро и явно наслаждалась прогулкой с детьми по солнечному курорту.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алла Пугачёва приехала в Латвию, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле на фестивале "Рандеву", а также провести время с семьёй в любимом городе.