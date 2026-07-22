Никаких расчётов на успех у подростков: Газманов признал неожиданный эффект своих песен

Народный артист России Олег Газманов поделился своими мыслями о том, почему его творчество в последнее время стало неожиданно популярным среди молодого поколения. По мнению артиста, секрет кроется в искренности, которую он сохраняет на протяжении всей своей карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олег Газманов

Газманов отметил, что не изменяет себе и всегда пишет то, что чувствует. Именно эта честность, по его словам, подкупает слушателей, и она не поддаётся никаким просчётам или трендам. Артист считает, что в непростые для страны времена людям особенно нужны песни, которые заставляют задуматься и вдохновляют.

"Я писал раньше и делаю это сейчас, я себе не изменяю. В этом — моя искренность, наверно, это подкупает. Это невозможно просчитать", — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Газманов подчеркнул, что никогда не писал песен специально для детей или подростков. Однако некоторые его хиты, такие как "Танки" и "Вперёд, Россия!", неожиданно нашли отклик у самых юных слушателей. В социальных сетях песни артиста стали основой для множества мемов и роликов, а после его выступления на фестивале "Новая волна", где он станцевал с женой Мариной под песню "Я по жизни загулял", флешмоб "Танцуй, как Газманов" приобрёл вирусную популярность.

Ранее певец Шаман на пресс-конференции высказывался о стереотипах в отношении патриотов, заявляя, что его возмущает убеждение, будто патриот должен вести аскетичный образ жизни и "последний хлеб без соли доедать".