Повторение кошмара с Уэмбли: состояние Гарри Стайлса вынудило организаторов остановить шоу

Концерт Гарри Стайлса в бразильском Сан-Паулу, который должен был состояться 22 июля, был отменён в самый последний момент. Организаторы мероприятия сообщили, что причиной стали проблемы со здоровьем у певца, однако артист не стал уточнять, что именно произошло. Решение было принято всего за несколько минут до выхода на сцену.

Фото: commons.wikimedia.org by Leticia Moraes from Rio de Janeiro, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гарри Стайлс

Поклонники, уже собравшиеся на стадионе, были шокированы новостью. Организаторы поспешили заверить, что все билеты будут возвращены в полном объёме. Кроме того, их можно будет использовать для посещения следующего концерта в рамках бразильского тура, который запланирован на пятницу, если он не будет отменён.

"Организатор подтвердил отмену шоу и заверил, что билеты будут возвращены. Кроме того, по ним можно будет пройти на пятничное шоу, которое пока должно состояться", — сообщает Daily Mail.

Инцидент вызвал серьёзное беспокойство у фанатов, особенно на фоне недавнего происшествия на лондонском стадионе "Уэмбли". Месяц назад артист неожиданно рухнул на сцене во время выступления. Тогда его представители объяснили случившееся тем, что певец поперхнулся водой, хотя поклонники опасались, что причиной обморока могла стать аномальная жара. Несмотря на это, тот тур вошёл в историю как самое продолжительное выступление сольного артиста на "Уэмбли".

После бразильских концертов Стайлс планирует отправиться в Мехико на шесть шоу, а затем — в Нью-Йорк, Мельбурн и Сидней. Если его здоровье позволит, гастроли продлятся до декабря 2026 года, а впереди у музыканта ещё серия из 30 концертов на "Мэдисон-сквер-гарден".