Всё превратилось в один большой фейк: Ираклий Пирцхалава поставил точку в споре о внебрачном ребёнке

В последние недели имя 48-летнего певца Ираклия Пирцхалавы не сходит с первых полос таблоидов. Причиной стали сразу две громкие истории: заявление 22-летней модели Екатерины Лукьяновой о беременности от артиста и окончательный разрыв с супругой Еленой Гребенщиковой, которую он пытался вернуть на съёмках реалити-шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ираклий Пирцхалава

В разговоре с журналистами "СтарХит" певец предельно жёстко высказался о ситуации с Лукьяновой. Он дал понять, что не намерен участвовать в обсуждении тех, кто, по его мнению, пытается заработать медийный капитал на громких именах. Артист прямо намекнул на недостоверность слов модели, назвав происходящее попыткой пиара за чужой счёт.

"За счёт лжи, фейка и спекуляций себе жизнь не построить", — резюмировал певец, прямо намекнув на недостоверность слов модели.

Напомним, в начале июля Лукьянова заявила, что ждёт ребёнка от Пирцхалавы, который незадолго до этого на съёмках шоу публично воссоединился с женой. Девушка обвинила артиста в изменах и в том, что он оставил её одну. Однако вскоре она сообщила о потере ребёнка, а затем в прессе появилась информация, что беременности могло не быть вовсе. Позднее знакомые семьи Лукьяновой обвинили модель в финансовых махинациях и в том, что она бросила своего сына от предыдущих отношений.

Что касается семейной драмы, то здесь история оказалась не менее запутанной. Пирцхалава заявил, что съёмки в шоу "Ставка на любовь" не спасли его брак. После возвращения домой они с Еленой в честном разговоре пришли к выводу: их жизненные пути расходятся навсегда. Причину разрыва артист объяснил просто: он всегда хотел традиционную семью и ещё детей, а супруга полностью сосредоточена на карьере. Решение расстаться было принято ещё в начале апреля, но пара держала его в секрете несколько месяцев, чтобы не подводить создателей телепроекта.