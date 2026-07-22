Меган Маркл приехала не ради политики или дипломатии: истинная причина изменила планы короля

Король Карл III впервые за четыре года встретился со своим младшим сыном, принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и их детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Встреча, прошедшая 10 июля в загородной резиденции Хайгроув-хаус, стала первым семейным воссоединением Сассекских с монархом с 2022 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

Организация визита была окутана тайной. По данным источников, сам король настоял на максимальной конфиденциальности и лично занимался подготовкой встречи. Все участники договорились не разглашать никаких деталей: без фото, без подробностей, без утечек. Источник, близкий к паре, назвал это "сверхсекретным соглашением". Встреча, которая длилась около часа, была частным семейным мероприятием.

Предшествовавшая визиту неделя была непростой. Планы Меган и детей сопровождать Гарри в течение всей поездки изменились после того, как семье отказали в государственной охране. Кроме того, Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце. На фоне этих трудностей возникли сомнения, состоится ли встреча вообще.

Тем не менее, в назначенный день Сассекские приехали в Хайгроув-хаус. Как отметила королевский редактор The Times Ройя Никках в подкасте The Royals, присутствие Меган на встрече было обусловлено не столько политическими или дипломатическими мотивами, сколько желанием поддержать мужа и помочь детям адаптироваться в новой для них обстановке.

Напомним, что изначально Сассекские планировали провести в Великобритании больше времени, однако из-за проблем с безопасностью Меган и дети присоединились к Гарри лишь в день встречи с королём. Эта поездка стала первой для Меган и детей в Великобританию с 2022 года. Отношения принца Гарри с братом, принцем Уильямом, остаются напряжёнными — их встреча во время визита так и не состоялась.