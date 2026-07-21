Корить себя за лишний вес бессмысленно: Шаляпин назвал скрытую причину неудач при смене образа жизни

Певец Прохор Шаляпин в Instagram*-аккаунте выступил с неожиданной поддержкой тех, кто медленно приходит в спортивную форму. Артист призвал не сравнивать себя с другими и не корить себя за отсутствие мгновенных результатов, напомнив, что у каждого человека свой путь и свои обстоятельства.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прохор Шаляпин

По мнению Шаляпина, популярные советы вроде "просто правильно питайся и занимайся спортом" часто не учитывают реальные условия жизни людей. Он отметил, что на формирование привычек сильно влияет среда, в которой человек взрослел, и привёл в пример тех, чья молодость пришлась на 90-е годы, — им, по его словам, перестроиться на здоровый ритм гораздо сложнее.

"Когда слышу простые советы в духе "нужно просто правильно питаться и заниматься спортом", я всегда думаю, что у каждого человека свой путь и свои обстоятельства. Жизнь у всех складывается по-разному: нагрузка, стресс, привычки, темп", — рассуждает он.

Вместо сравнений и оценок артист предложил ориентироваться на собственный комфорт в вопросах заботы о себе, без давления и чувства вины. Свой пост он сопроводил тегами "осознанность", "путь к себе" и "стройное тело", подчеркнув, что здоровый образ жизни — это не гонка, а индивидуальный процесс.

Ранее юморист Гарик Харламов поделился новостью о том, что за два месяца ему удалось сбросить 14 килограммов, и в шутку назвал "плохой едой" брокколи.

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