Миллионы людей в полном недоумении: Робби Уильямс объяснил, что именно вылетело у него изо рта

Британский певец Робби Уильямс оказался в центре внимания после того, как во время прямого эфира на финале чемпионата мира по футболу с его лица на микрофон упал белый предмет. Момент мгновенно разлетелся по Сети, вызвав бурную реакцию и предположения фанатов, которые заподозрили неладное.

Фото: commons.wikimedia.org by Drew de F Fawkes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Робби Уильямс

Чтобы развеять слухи, 52-летний артист на следующий день опубликовал в соцсетях ироничное видео. Лёжа в кровати без футболки, он извинился за "непрофессиональное" поведение и объяснил, что выпавшая вещь оказалась мятной конфетой. В подтверждение своих слов он высунул язык, демонстрируя ещё две таких же.

"Я просто хочу извиниться за предмет, который упал на микрофон вчера — это было крайне непрофессионально. Люди переживали за меня, но всё в порядке — у меня было ещё несколько штук", — заявил артист, показав конфеты.

Стоит отметить, что повод для беспокойства у фанатов был: в прошлом Уильямс неоднократно боролся с зависимостями и проходил реабилитацию, в последний раз — в 2007 году из-за пристрастия к рецептурным препаратам. Однако на этот раз, судя по всему, певец нашёл безобидную альтернативу.

"Только проснулся и чувствую себя… мятно", — с юмором подписал он видео, окончательно развеяв сомнения поклонников.

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