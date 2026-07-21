Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормональные таблетки против стройности: новые данные связали контрацептивы с перееданием
Родные и друзья ждут в гости: Орнелла Мути пришла к радикальному решению по жилью в РФ
Чтобы больше никогда не работать: названа сумма, которая заменит зарплату в 2026 году полностью
Овощной паштет вкуснее мяса? 7 рецептов, которые перевернут ваше представление о постной кухне
Космический призрак маневрирует: тёмная комета изменила траекторию перед сближением с Землёй
Не каждый цвет молодит одинаково: после 60 одни оттенки освежают лицо, другие прибавляют возраст
Плёнка и поликарбонат теряют позиции: для теплиц нашли материал, который служит до 15 лет
Дом для питомца — это не миска и лежанка: что обязательно должно быть, чтобы он не болел
Семейный скандал или творческий союз: Алексей Учитель оценил роман дочери с Ваней Дмитриенко

Миллионы людей в полном недоумении: Робби Уильямс объяснил, что именно вылетело у него изо рта

Шоу-бизнес

Британский певец Робби Уильямс оказался в центре внимания после того, как во время прямого эфира на финале чемпионата мира по футболу с его лица на микрофон упал белый предмет. Момент мгновенно разлетелся по Сети, вызвав бурную реакцию и предположения фанатов, которые заподозрили неладное.

Робби Уильямс
Фото: commons.wikimedia.org by Drew de F Fawkes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Робби Уильямс

Чтобы развеять слухи, 52-летний артист на следующий день опубликовал в соцсетях ироничное видео. Лёжа в кровати без футболки, он извинился за "непрофессиональное" поведение и объяснил, что выпавшая вещь оказалась мятной конфетой. В подтверждение своих слов он высунул язык, демонстрируя ещё две таких же.

"Я просто хочу извиниться за предмет, который упал на микрофон вчера — это было крайне непрофессионально. Люди переживали за меня, но всё в порядке — у меня было ещё несколько штук", — заявил артист, показав конфеты.

Стоит отметить, что повод для беспокойства у фанатов был: в прошлом Уильямс неоднократно боролся с зависимостями и проходил реабилитацию, в последний раз — в 2007 году из-за пристрастия к рецептурным препаратам. Однако на этот раз, судя по всему, певец нашёл безобидную альтернативу.

"Только проснулся и чувствую себя… мятно", — с юмором подписал он видео, окончательно развеяв сомнения поклонников.

Ранее на съёмках фильма "Титаник" (1996 год) неизвестный подмешал галлюциноген PCP в суп для съёмочной группы, в результате чего пострадали не менее 50 человек, включая режиссёра Джеймса Кэмерона и актёра Билла Пэкстона, а сам инцидент Билли Зейн в шутку назвал "настоящим секретом успеха" картины.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Амурская область
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ближний Восток
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Такого Пхеньян не видел: поставки из Приморья превратили обычную еду в символ роскоши
Приморский край
Такого Пхеньян не видел: поставки из Приморья превратили обычную еду в символ роскоши
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Последние материалы
Родные и друзья ждут в гости: Орнелла Мути пришла к радикальному решению по жилью в РФ
Чтобы больше никогда не работать: названа сумма, которая заменит зарплату в 2026 году полностью
Овощной паштет вкуснее мяса? 7 рецептов, которые перевернут ваше представление о постной кухне
Космический призрак маневрирует: тёмная комета изменила траекторию перед сближением с Землёй
Не каждый цвет молодит одинаково: после 60 одни оттенки освежают лицо, другие прибавляют возраст
Плёнка и поликарбонат теряют позиции: для теплиц нашли материал, который служит до 15 лет
Дом для питомца — это не миска и лежанка: что обязательно должно быть, чтобы он не болел
Семейный скандал или творческий союз: Алексей Учитель оценил роман дочери с Ваней Дмитриенко
Семейный секрет бабушки и дедушки: Клава Кока рассказала, как жених прошёл проверку
Вода перед ужином оказалось обманом: уменьшить аппетит поможет совсем другое блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.