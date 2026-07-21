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Семейный секрет бабушки и дедушки: Клава Кока рассказала, как жених прошёл проверку

Шоу-бизнес

Певица Клава Кока в блоге поделилась трогательной историей, связанной с первым знакомством её жениха, блогера Димы Масленникова, с бабушкой и дедушкой. Этот важный семейный шаг, по словам артистки, мог бы пройти без неё - накануне Дима уехал в Пятигорск по рабочим делам, а Клава оставалась в другом городе.

Дима Масленников и Клава Кока
Фото: Telegram by Telegram-канал Димы Масленникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дима Масленников и Клава Кока

Однако певица решила, что не может пропустить такое событие, и инкогнито присоединилась к родным. Она приехала к бабушке и дедушке накануне вечером, о чём Масленников даже не догадывался. Сама бабушка, по признанию Клавы, очень переживала перед встречей, но согласилась сохранить секрет и поддержать задумку внучки.

"Я накануне ночью сделала сюрприз Ба и деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. Дима не знал, что я тоже приеду", — написала артистка.

В итоге встреча прошла в тёплой атмосфере, а жених, по словам Клавы, заметно нервничал, но всё прошло замечательно. Певица призналась, что семья для неё остаётся главным приоритетом, и она очень рада, что их с Димой круг близких расширяется.

Напомним, Клава Кока и Дима Масленников объявили о помолвке весной 2026 года, а свадьба запланирована на сентябрь. Ранее певица рассказывала на концерте, что прошла через все стадии одиночества, но теперь, благодаря Диме, она наконец по-настоящему счастлива.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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