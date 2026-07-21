Полное погружение в дикость: поездка Ивлеевой в Эфиопию обернулась испытанием для её желудка

Анастасия Ивлеева, находясь в Эфиопии, приняла участие в ритуале местного племени и попробовала свежую кровь коровы. Видео с её поездкой появилось в соцсети "ВКонтакте" и вызвало бурное обсуждение у поклонников.

Фото: instagram by личный аккаунт Насти Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настя Ивлеева

Блогерша посетила рынок Кей Афар в долине Омо, где купила корову и подарила её представителям одного из племён. Гид объяснил ей, что животное будет забито и съедено, на что Ивлеева отреагировала с сожалением, заметив, что это часть местных традиций. Вскоре члены племени зарезали корову и собрали кровь в таз, после чего предложили попробовать её и гостье.

"Сейчас племя будет пить кровь коровы. Это важно сделать в первые минуты после её умерщвления. "Зачем?" — спросите вы. Во-первых, кровь — это вода. Также это быстрый, качественный способ получить белок. Ну и традиции, наверное, от них тоже никуда не уйдёшь", — порассуждала Ивлеева в видео.

Сама блогерша сделала несколько глотков тёплой солоноватой жидкости и поделилась своими ощущениями, признавшись, что вкус оказался специфическим. В конце ролика она подчеркнула, что уважает обычаи местных жителей, даже если они кажутся непривычными для европейского человека.

Напомним, недавно Анастасия Ивлеева продала свой двухэтажный особняк в Подмосковье за 120 миллионов рублей, потеряв около 30 миллионов, и переехала в деревню, где наслаждается уединённой жизнью с мужем Филиппом Бегаком.