Болезненное детство будущей звезды: родительница Игоря Крутого раскрыла тяжёлые детали его рождения

92-летняя Светлана Семёновна Крутая, мать известного композитора Игоря Крутого, впервые поделилась трогательными воспоминаниями о рождении сына. Видео с её рассказом опубликовала в социальных сетях сестра музыканта Алла Баратта, сопроводив его тёплыми комментариями.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игорь Крутой

По словам Светланы Семёновны, рождение будущего композитора стало для неё большим счастьем, несмотря на то, что оно произошло в сложные послевоенные годы. Она вспоминает, как ждала появления сына, который родился худеньким и болезненным, но со временем стал главным человеком в семье. С раннего детства Игорь хорошо учился, но всегда оставался задумчивым и серьёзным.

"Это было, конечно, незабываемо и торжественно, и вообще хотелось кушать и жить. И, конечно, я была счастлива, что он родился. Худенький, маленький, болезненный, но стал главным человеком в семье. Учился хорошо, но всегда грустный, задумчивый", — поделилась Светлана Семёновна.

Поклонники, увидевшие видео, были поражены внешним видом мамы композитора. Многие отметили, что женщина выглядит как минимум ровесницей своего 72-летнего сына. В комментариях подписчики назвали её "воплощением молодости и красоты" и пожелали каждому сохранять такую же свежесть в любом возрасте.

"Мама — воплощение молодости и красоты", "Дай бог каждому так выглядеть", "Красоту ничем не испортишь, даже возрастом", — высказались пользователи.

Ранее Игорь Крутой рассказывал о семейных традициях и прозвищах, которые заведены в их доме: дочь Александра называет его "зайчиком" и "мишкой", а он её - "липучкой" за привычку постоянно обниматься.