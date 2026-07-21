Шакира спасла шоу после фиаско коллеги: Джастин Бибер испортил атмосферу на ЧМ

Певец Джастин Бибер столкнулся с волной критики после своего выступления в перерыве финала чемпионата мира по футболу, который прошёл 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Фото: commons.wikimedia.org by Lou Stejskal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джастин Бибер

По данным издания HLN, вместо того чтобы взбодрить публику, артист выбрал акустическую версию медленной композиции "Everything Hallelujah" из альбома 2025 года, что вызвало резкое недовольство зрителей как на стадионе, так и в соцсетях.

Выступление 32-летнего канадского поп-исполнителя, по мнению многих фанатов и футбольных болельщиков, не соответствовало напряжённой атмосфере матча, который к тому моменту шёл со счётом 0:0. В то время как Шакира, Мадонна и BTS выдавали энергичные номера, Бибер, по словам комментаторов, "испортил атмосферу" и "замедлил всё шоу".

"Спасибо, Джастин Бибер, за то, что ты совершенно испортил атмосферу", — написал один из возмущённых пользователей в соцсети X.

Другие зрители также недоумевали, почему певец, имея в репертуаре множество энергичных хитов, выбрал для главной спортивной сцены планеты именно эту "унылую балладу". Критики отмечали, что выступление Бибера резко контрастировало с зажигательным сетом Шакиры, которая "вернула атмосферу чемпионата мира".

Напомним, в тот же день на финале чемпионата мира по футболу, где выступал Джастин Бибер, вирусными стали кадры с Шакирой, которая на церемонии награждения заметно кокетничала с 26-летним испанским футболистом Ферраном Торресом.