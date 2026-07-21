Шакира спасла шоу после фиаско коллеги: Джастин Бибер испортил атмосферу на ЧМ

Певец Джастин Бибер столкнулся с волной критики после своего выступления в перерыве финала чемпионата мира по футболу, который прошёл 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
По данным издания HLN, вместо того чтобы взбодрить публику, артист выбрал акустическую версию медленной композиции "Everything Hallelujah" из альбома 2025 года, что вызвало резкое недовольство зрителей как на стадионе, так и в соцсетях.
Выступление 32-летнего канадского поп-исполнителя, по мнению многих фанатов и футбольных болельщиков, не соответствовало напряжённой атмосфере матча, который к тому моменту шёл со счётом 0:0. В то время как Шакира, Мадонна и BTS выдавали энергичные номера, Бибер, по словам комментаторов, "испортил атмосферу" и "замедлил всё шоу".
"Спасибо, Джастин Бибер, за то, что ты совершенно испортил атмосферу", — написал один из возмущённых пользователей в соцсети X.
Другие зрители также недоумевали, почему певец, имея в репертуаре множество энергичных хитов, выбрал для главной спортивной сцены планеты именно эту "унылую балладу". Критики отмечали, что выступление Бибера резко контрастировало с зажигательным сетом Шакиры, которая "вернула атмосферу чемпионата мира".
Напомним, в тот же день на финале чемпионата мира по футболу, где выступал Джастин Бибер, вирусными стали кадры с Шакирой, которая на церемонии награждения заметно кокетничала с 26-летним испанским футболистом Ферраном Торресом.
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