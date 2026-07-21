Позорный итог в московском клубе: низкий спрос заставил отменить концерт Анны Седоковой

Выступление Анны Седоковой в Москве, запланированное на ближайшие дни, не состоится. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, концерт в клубе Magnus Locus был отменён за несколько дней до назначенной даты. Причиной стали крайне низкие продажи билетов.
Согласно информации источника, из 110 доступных мест было реализовано лишь 38 билетов. Их стоимость варьировалась от 5 до 13 тысяч рублей. При полной заполняемости зала артистка могла бы заработать около миллиона рублей, однако спрос оказался минимальным.
Сейчас организаторы рассматривают два варианта: перенести мероприятие на другую дату или вовсе отказаться от его проведения. По данным источника, снижение интереса к выступлениям Седоковой напрямую связано с чередой громких скандалов, которые сопровождают певицу после смерти её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка до сих пор вовлечена в судебные разбирательства с его семьёй.
Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что фотография баскетболиста с ножом, которую Седокова опубликовала в качестве доказательства домашнего насилия, является результатом фотошопа. По словам адвоката, певица пытается переключить негативное внимание с себя на покойного супруга
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