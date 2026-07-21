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Позорный итог в московском клубе: низкий спрос заставил отменить концерт Анны Седоковой

Шоу-бизнес

Выступление Анны Седоковой в Москве, запланированное на ближайшие дни, не состоится. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, концерт в клубе Magnus Locus был отменён за несколько дней до назначенной даты. Причиной стали крайне низкие продажи билетов.

Анна Седокова
Фото: flickr.com by sama_ja, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анна Седокова

Согласно информации источника, из 110 доступных мест было реализовано лишь 38 билетов. Их стоимость варьировалась от 5 до 13 тысяч рублей. При полной заполняемости зала артистка могла бы заработать около миллиона рублей, однако спрос оказался минимальным.

Сейчас организаторы рассматривают два варианта: перенести мероприятие на другую дату или вовсе отказаться от его проведения. По данным источника, снижение интереса к выступлениям Седоковой напрямую связано с чередой громких скандалов, которые сопровождают певицу после смерти её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка до сих пор вовлечена в судебные разбирательства с его семьёй.

Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что фотография баскетболиста с ножом, которую Седокова опубликовала в качестве доказательства домашнего насилия, является результатом фотошопа. По словам адвоката, певица пытается переключить негативное внимание с себя на покойного супруга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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