Жестокий урок домашней тирании: поступок близкого человека заставил Айзу пойти на крайние меры

Блогерша Айза-Лилуна Ай в Instagram*-аккаунте впервые публично заговорила о пережитом насилии. Отвечая на вопрос подписчика "Били ли вас когда-то?", она не стала уходить от темы и честно рассказала о случае, который навсегда изменил её отношение к одному человеку.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Айза

По словам Айзы, инцидент произошёл один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы она полностью прекратила отношения с обидчиком и больше не считает его частью своей жизни. Она подчеркнула, что не может полностью убрать его из своей жизни, но лично для неё "он умер". Свой рассказ блогерша сопроводила фотографией окровавленного носа.

"Один раз. В первый и в последний. Этого человека для меня больше не существует. Очень жаль, что я навсегда не могу убрать его из своей жизни… Но лично для меня он умер", — написала Айза.

По словам блогерши, мужчина, которого она обвинила в рукоприкладстве, впоследствии отрицал свою вину и утверждал, что она сама нанесла себе травмы. Айза назвала такое поведение типичным для "нарцисса-психопата", который всегда ищет виноватых на стороне. Она также отметила, что при инциденте присутствовали свидетели — двое её детей, домработница и подруга.

"Как обычный нарцисс-психопат, у которого всегда своя реальность и во всём виноваты все, кроме него, он сказал, что я сама себя ударила", — заявила Айза.

Ранее Айза объясняла свою позицию о приоритетах в браке, заявляя, что главный человек в жизни мужчины — его жена, а главный человек в жизни женщины — её муж.

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