Миллионы в казну не спасли: прокуроры Москвы пошли на радикальное ужесточение дела Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор блогерше Александре Митрошиной (известной как "Матерь Бложья"), посчитав назначенное наказание слишком мягким.

Фото: личный аккаунт Александры Митрошиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain Александра Митрошина

В июне 2026 года Тверской суд Москвы признал Митрошину виновной в отмывании 127 миллионов рублей и приговорил её к трём годам лишения свободы условно, штрафу в 900 тысяч рублей и конфискации в доход государства 115 миллионов рублей. Следствие установило, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 127 миллионов рублей, а затем легализовала эти средства через покупку недвижимости в Москве.

"Прокуратура подала жалобу на мягкое решение", — сообщил ТАСС адвокат инфлюенсерши Михаил Юсупов.

Он также добавил, что сторона защиты обжаловала приговор, однако в настоящий момент не готова говорить о деталях своей жалобы.

Ранее Александра Митрошина опровергала слухи о том, что её муж Тимур сдал её полиции и отобрал бизнес. По словам блогерши, на самом деле именно муж стал её главным спасителем: пока она находилась под домашним арестом, он нанял адвокатов, взял на себя управление проектами и поддерживал её во всём.