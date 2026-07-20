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Ни тепла, ни объятий, ни короны отца: ужин принца Гарри с Карлом III оказался ледяным

Шоу-бизнес

Воссоединение принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьёй в Великобритании, которое должно было стать символическим шагом к примирению, оказалось далеко не безоблачным.

принц гарри и меган маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц гарри и меган маркл

Инсайдеры сообщают, что встреча, прошедшая в загородной резиденции монарха Хайгроув-хаус, оставила у экс-актрисы тяжёлый осадок. По словам королевского эксперта Кристофера Андерсена, визит совсем "не показался тёплым и уютным".

Встреча состоялась 10 июля и стала первым личным контактом короля Карла III с младшими внуками — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет — с 2022 года. Однако атмосфера примирения была омрачена рядом обстоятельств. Британские власти отказали Сассекским в финансируемой за счёт налогоплательщиков охране, на которой настаивал принц, а Букингемский дворец отозвал предложение о размещении пары в королевской резиденции.

Несмотря на то что встреча носила частный семейный характер, её проведение оказалось под вопросом вплоть до последнего момента. Король не видел младших внуков с 2022 года, когда они приезжали на похороны королевы Елизаветы II. Хотя Гарри прибыл в Великобританию раньше для участия в публичных мероприятиях, подтверждённой информации о том, что Меган с детьми тоже прилетела, долгое время не было.

Отказ в государственной охране стал ключевым камнем преткновения. Принц неоднократно заявлял, что без усиленной защиты не повезёт семью в Великобританию, однако его просьба снова была отклонена. Причина кроется в том, что в 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США как частные лица, после чего уровень их безопасности был понижен.

Ранее принц Гарри на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке впервые публично поделился новостями о здоровье своего отца, короля Карла III, сообщив, что монарх, продолжающий лечение от онкологического заболевания с 2024 года, чувствует себя отлично.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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