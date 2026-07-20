Никаких шуб и духов: певица выбрала для мамы подарок, который вырастет на грядке

Певица Анна Семенович прервала отдых за границей и вернулась в Москву, чтобы лично поздравить свою маму Татьяну Дмитриевну с днём рождения. Вместо традиционных украшений или бытовой техники артистка выбрала для именинницы необычный и душевный подарок — целый ящик пышных саженцев гортензий, которые та вскоре посадит у себя на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

Празднование прошло в тёплой семейной обстановке на даче в кругу самых близких. В праздничном меню были сёмга на гриле, разнообразные закуски, отварной картофель с зеленью и, конечно же, традиционный оливье. После ужина Семенович обнародовала в соцсетях трогательное видео и редкий совместный снимок родителей, на котором мама певицы позирует на садовых качелях.

"Вот и наша именинница любимая! Мамулечка, с днём рождения! Люблю!" — с нежностью обратилась Анна к Татьяне Дмитриевне. "Ну что, я наконец-то добралась до дачи, это такое счастье!" — поделилась бывшая фигуристка, радуясь возвращению домой.

Анна не впервые радует маму полезными подарками, связанными с садоводством. Ранее она уже дарила Татьяне Дмитриевне теплицу, о которой та давно мечтала, а затем была поражена богатым урожаем огурцов, кабачков и баклажанов. В этом году певица убедила маму отказаться от посадки картошки, чтобы освободить место для роскошных цветников.

Подписчики оценили заботливый подход артистки к маме и отметили, что совместная посадка цветов — отличный повод провести время с близкими. Сама Семенович не раз подчёркивала, что семья для неё - главная ценность, а такие моменты — лучший способ проявить любовь и внимание к самым дорогим людям.

Напомним, недавно Анна Семенович в своём блоге объясняла скандальную фразу о том, что женщины "сами притягивают козлов", призвав не торопиться с выбором партнёра и сначала присматриваться к его поведению.