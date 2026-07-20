Муж Селены Гомес решился на безумство: ради встречи с певицей он выбрал самый долгий маршрут

Музыкальный продюсер Бенни Бланко, известный своей работой с поп-звёздами, решил пересечь Атлантический океан на корабле, чтобы навестить жену Селену Гомес в Лондоне. Причиной такого необычного способа передвижения стал его давний страх перед авиаперелётами.
Певица сейчас находится в британской столице на съёмках шестого сезона популярного сериала "Убийства в одном здании". Бланко планирует добраться до неё как раз к её 34-му дню рождения, который она отметит 22 июля.
"Всё ради любви", — пояснил Бенни на днях в соцсетях, комментируя своё решение отправиться в морское путешествие.
О фобии продюсера известно не впервые. Ранее Эд Ширан рассказывал, что они с Бланко уже путешествовали по Атлантике на корабле во время работы над альбомом, поскольку продюсер не выносит самолётов.
Напомним, в интервью Daily Mail Бланко рассказывал, что перед началом их романа Селена спросила, уверен ли он, что хочет этих отношений, и дала понять, что готова остаться просто другом, если он не готов. Тогда продюсер решил не скрывать свои чувства и открыто заявить о романе, несмотря на страх перед пристальным вниманием общественности.
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