Чудовищная ложь о матери просто повсюду: сын Бритни Спирс прервал молчание из-за вирусных роликов

19-летний Джейден Джеймс Федерлайн, сын Бритни Спирс, в ходе прямого эфира в соцсетях впервые публично высказался о популярной конспирологической теории, согласно которой его мать была "клонирована" или подменена другим человеком. Молодой человек признался, что его поражает, как легко люди верят в подобные слухи, даже не пытаясь проверить факты.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

По словам Джейдена, он часто видит в интернете ролики с миллионами просмотров, в которых ставится под сомнение сам факт того, что Бритни Спирс жива. При этом, как он отметил, достаточно просто зайти на её страницу в соцсетях, чтобы убедиться в обратном.

Молодой человек считает, что многие из того, что появляется в медиа, сильно преувеличено или не соответствует действительности.

"Я захожу в соцсети и вижу ролик, который набрал более миллиона лайков, с вопросом: "А Бритни Спирс вообще жива?". Хотя достаточно просто открыть её страницу в соцсетях. Из-за этого я понимаю, что многое из того, что появляется в медиа, сильно преувеличено или вовсе не соответствует действительности. Люди часто верят тому, что становится вирусным, даже не пытаясь проверить факты", — подчеркнул Джейден.

Отношения Бритни Спирс с сыновьями — Джейденом и 20-летним Шоном Престоном - на протяжении долгого времени оставались непростыми. Однако, по данным американских СМИ, в последние месяцы семье удалось понемногу восстановить связь. Инсайдеры сообщают, что именно сыновья сыграли важную роль в решении певицы пройти курс реабилитации после того, как она сама обратилась за помощью.

Ранее Бритни Спирс опубликовала загадочные снимки с детскими вещами и архивными фото сыновей, намекнув на скорое пополнение в семье и заявив, что надеется в этом году познакомить публику с "кем-то невероятно красивым".