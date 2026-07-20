Собаки в кровати, дочь в своей: Ольга Орлова объяснила неожиданный расклад в спальне

Экс-солистка группы "Блестящие" и телеведущая Ольга Орлова в Instagram*-аккаунте вновь поделилась с поклонниками подробностями семейного быта. На этот раз артистка затронула тему, которая вызывает немало споров среди подписчиков, — как устроен ночной сон в её доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ольга Орлова

В одном из постов Орлова с юмором объяснила, почему её собаки могут спать в супружеской постели, а маленькая дочь — нет. По её словам, у каждого члена семьи свои привычки и устоявшиеся ритуалы, и менять их никто не собирается.

"Дети привыкли спать в своих кроватях и не хотят спать в других. Я сплю с мужем, и он тоже привык ко мне, и не хочет спать в других кроватях", — иронично прокомментировала она.

Ранее Орлова уже высказывалась на эту тему, отвечая на вопрос подписчицы о раздельном сне. Она не считает это трагедией и называет полноценный отдых важной частью жизни. По её мнению, мучиться и просыпаться разбитой из-за чужого храпа или неудобной позы — ненормально.

При этом артистка строго придерживается правила, что ребёнок должен спать отдельно, объясняя это разницей в режиме, необходимостью сохранять личное пространство, а также заботой о больной собаке Бруно, которая требует круглосуточного ухода.

Ранее Ольга Орлова дала совет, как завоевать внимание мужчин, призвав женщин начать с собственной самооценки.

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