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Слишком смелый жест на сцене: поведение Шакиры с футболистом всколыхнуло старые обиды Пике

Шоу-бизнес

В Сети стали вирусными кадры с церемонии награждения, где 49-летняя Шакира вручала приз "Лучший игрок матча" 26-летнему испанскому футболисту Феррану Торресу. Певица, появившаяся на сцене вместе с комиком Кевином Хартом, заметно кокетничала со спортсменом, что мгновенно вызвало бурную реакцию пользователей.

Шакира
Фото: commons.wikimedia.org by Junta de Andalucía, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шакира

Публика в соцсетях не удержалась от ироничных комментариев. Один из пользователей X написал, что Торрес "побеждает и на поле, и за его пределами". Другие тут же провели параллели с прошлым певицы, вспомнив её громкий разрыв брака с защитником "Барселоны" Жераром Пике, который длился 11 лет и завершился в 2022 году.

"Я видела разрушение своей семьи, той семьи, которую мечтала сохранить навсегда. Я пережила так много боли, но это сделало меня, возможно, более мудрым человеком — или, по крайней мере, более сильным", — говорила Шакира в недавнем интервью, комментируя тот болезненный период.

Напомним, недавно Шакиру заметили в Лос-Анджелесе в компании мексиканского актёра Мануэля Гарсии-Рульфо — они вместе стояли на парковке у отеля Sunset Tower, после чего уехали в неизвестном направлении, что породило слухи о возможном романе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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