Ведущий BBC с 40-летним стажем перестал смотреть ТВ: он нашёл замену, которая не высасывает энергию

Ведущий британского телеканала BBC Клайв Майри, проработавший в индустрии почти 40 лет, в интервью Independent заявил, что принципиально отказался от просмотра телевизора. По его словам, дома у него нет ни одного телеприёмника, и он считает, что эти устройства "высасывают энергию из помещения".

Фото: https://unsplash.com by Glenn Carstens-Peters is licensed under Free Рука переключает каналы пультом

Вместо телевизионных новостей журналист предпочитает слушать радио. Впрочем, иногда он смотрит сериалы на ноутбуке вместе со своей супругой, но к традиционному телевидению это, по его мнению, не имеет отношения.

"Они высасывают энергию из помещения", — объяснил ведущий своё решение отказаться от телевизора дома.

Майри, который продолжает работать в новостной программе BBC, признаётся, что даже новости предпочитает получать не через телеэфир, а через радиопередачи. Он отмечает, что это позволяет ему сохранять дистанцию от того потока информации, который ежедневно обрушивается на зрителей.

Интересно, что Клайв Майри — не единственный сотрудник британской телерадиокорпорации, отказавшийся от просмотра ТВ. Ранее о том же заявляли его коллеги Клаудиа Уинклман и Палома Фейт.

Ранее комик Дмитрий Позов вспомнил, как Иван Ургант на MTV спародировал "Спасателей Малибу", приспустив плавки в эфире, и отметил, что ведущий сумел перерасти свой прежний образ и остаться востребованным.