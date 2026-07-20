Сердце разрывается на куски: Агутин публично покаялся перед самым близким человеком

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Шоу-бизнес

В день рождения своей мамы Леонид Агутин опубликовал в личном блоге пронзительное послание, полное любви и светлой грусти. Артист не стал скрывать, как тяжело ему смириться с утратой, и подчеркнул, что мама по-прежнему живёт в его сердце.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Людмила Леонидовна была учительницей начальных классов, а позже — завучем. Она всегда поддерживала творческие стремления сына и оставалась для него надёжной опорой. Певец не раз говорил, что именно от мамы унаследовал умение тонко чувствовать людей и именно ей обязан всем, чего достиг в жизни и творчестве.

"Мамочка, сегодня твой день рождения! Я так тебя люблю. И никогда не смогу смириться с тем, что тебя больше нет рядом, ведь ты здесь, со мной, пока я жив. Всё прекрасное в моей жизни связано именно с тобой, моя драгоценная и любимая мама! Прости меня за всё! Мы навечно вместе!", — написал певец.

Мама Леонида Агутина ушла из жизни 22 сентября 2025 года в возрасте 85 лет. Её смерть стала для артиста тяжёлым ударом: он открыто признавался, что долго не мог подобрать слова, чтобы выразить всю глубину своей боли. Артист не раз называл маму главным человеком в своей жизни и признавался, что её уход стал для него переломным моментом.

Ранее Леонид Агутин опубликовал совместное фото с супругой Анжеликой Варум с музыкального фестиваля в Сочи, где 57-летняя певица появилась в ярком платье с цветочным принтом и вызвала восхищение поклонников.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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