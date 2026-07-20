Жизнь одним днём и никаких накоплений: Катя Лель раскрыла правду о своих миллионных тратах

Певица, заслуженная артистка РФ Катя Лель откровенно рассказала о своём отношении к деньгам и тратам. Исполнительница призналась, что не жалеет средств на отдых и создание ярких воспоминаний, считая эмоции и впечатления гораздо важнее финансовых накоплений.
По словам Лель, она всегда была практичным и разумным человеком, однако в вопросах трат её подход разделяется на два полюса. Артистка относится к деньгам спокойно и убеждена, что считать каждую копейку — неинтересно. Если у неё есть средства, она предпочитает потратить их на то, что приносит радость и пользу.
"Если у меня деньги есть, я их заработала, — я их по-любому потрачу. Я лучше клёво отдохну. Возьму свою семью повезу отдохнуть всех, насладиться общением, чудесным отдыхом, получить здоровье, заряд. Неважно, что завтра денег может не быть. Но мы получили такой колоссальный заряд здоровья", — отметила исполнительница в интервью kp. ru.
Певица подчеркнула, что живёт одним днём и не видит смысла в сожалениях о потраченном. Она также не жалеет денег на помощь другим людям, считая, что добрые поступки возвращаются сторицей. Лель убеждена, что здоровье, отдых и общение с близкими — это те инвестиции, которые окупаются всегда.
Ранее Катя Лель оправдала решение певицы Славы возобновить роман с бизнесменом Анатолием Данилицким, назвав её грамотной и взрослой женщиной, которая вправе сама распоряжаться своей судьбой.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.