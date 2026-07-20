Обида жены или правда: как Загитова прокомментировала свой роман с женатым мужчиной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на фоне громких слухов о романе с женатым мужчиной впервые публично высказалась о своей личной жизни.

Фото: instagram by личный аккаунт Алины Загитовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алина Загитова с бойфрендом

На VK Fest журналисты попытались выведать у спортсменки подробности её отношений с бизнесменом Артёмом Чечихиным, однако 24-летняя фигуристка ответила коротко и ёмко, дав понять, что не намерена обсуждать эту тему.

"Скажу так: личное — не публичное", — заявила Загитова, чем отбила желание задавать ей новые вопросы.

Поводом для повышенного внимания к личной жизни спортсменки стали слухи о её романе с 26-летним Артёмом Чечихиным — сыном продюсера Юрия Чечихина и внуком главы Росгвардии Виктора Золотова.

Однако вскоре выяснилось, что мужчина, предположительно, не свободен. Внимание пользователей привлекли фотографии из социальных сетей некой Дарьи Подопригоры, которая, по данным СМИ, является супругой Чечихина и матерью его ребёнка. Ситуация приобрела скандальный оборот, когда под одной из публикаций Подопригоры появился провокационный комментарий: "Это ж мужик Загитовой". Ответ женщины был резким и не оставил равнодушным никого.

"Ей не впервой с женатыми возиться", — заявила она, дав понять, что Алина Загитова уже была замечена в подобных историях.

Этот комментарий разлетелся по Сети, и многие поспешили обвинить фигуристку в разрушении семьи. После разразившегося скандала Дарья Подопригора сделала свой профиль в соцсетях приватным. Сама Загитова, как и её предполагаемый избранник, долгое время не комментировали ситуацию, предпочитая не выносить личное на публику. Впрочем, многие сделали выводы из её слов на VK Fest — получается, что спортсменка не опровергла информацию о предполагаемых отношениях с предпринимателем.

Напомним, в июне этого года Алина Загитова впервые показала своего избранника публике во время поездки в Шанхай. Она опубликовала кадры из Диснейленда, где они вместе гуляли по парку, и подписала их: "Мы не афишируем, но и не скрываем".