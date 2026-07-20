Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детские деньги под жестким контролем: на Кубани резко изменилась динамика исполнения обязательств
Наконец-то сменили мотор: обновление Lada Niva Legend изменило расход и разгон
Опасная беспечность в Краснодаре: рейды спасателей по лесопаркам выявили пугающую статистику
Европа закрывает двери: странный парадокс с российским газом заставил Молдову платить дороже
Леса в огне превратились в золото: Испания внедрила систему, которая спасла бюджет отрасли
Деньги хлынут во Владивосток: масштаб сделок на ВЭФ перепишет экономику Дальнего Востока
Проехать курорт не получится: заправочные станции Краснодарского края пошли на крайние меры
Ваша спальня не виновата: эта ошибка в освещении рабочего места разрушает сон
Приморье буквально ушло под воду: стихия поставила под удар движение в четырех округах края

77-летняя Пугачёва замечена в Юрмале в одиночестве: чем занимается Примадонна в Латвии и куда уехал её муж

Шоу-бизнес

В интернете появился свежий снимок 77-летней Аллы Пугачёвой, который был сделан во время её прогулки по Юрмале.

Алла Пугачёва с поклонницей
Фото: instagram by личный аккаунт Александры Яковлевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва с поклонницей

Поклонники продолжают ловить моменты и делать селфи с "живой легендой" — артистка, как всегда, никому не отказывает. Однако в этот раз Примадонна гуляла в одиночестве, без своего супруга Максима Галкина*.

Для выхода на улицу звезда выбрала удобный и непринуждённый образ: свободный джемпер, бейсболку и солнцезащитные очки.

По данным СМИ, Пугачёва приехала в Латвию, чтобы поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле, которая в этом году организовывала в Юрмале музыкальный фестиваль. Мероприятие проводится ежегодно, но в последнее время уже не собирает прежних аншлагов: в этот раз билетов продали критически мало.

Судя по снимкам, которые фанаты делали с артисткой на улицах, Алла Борисовна прилетела в Латвию вместе с супругом. Однако юморист недолго оставался рядом с женой — он уехал на очередные гастроли. В его блоге недавно появились видео, снятые в болгарском Бургасе.

Напомним, несколько дней назад Аллу Пугачёву и Максима Галкина уже замечали на прогулке по Юрмале.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Страшный счёт растёт каждый день: новая вспышка Эболы вышла на критический уровень
Слишком дорого для бюджета: мэрия Владивостока пошла на болезненные меры при поиске перевозчика
Природа обманула все расчеты: Южные Курилы получили доступ к ресурсам, который почти отменили
Жители Якутии оказались в ловушке: внезапный разлив рек заблокировал доступ к населенным пунктам
Масштабное отключение воды на сутки в Пензе: районы готовятся к длительному периоду без ресурса
Старые детали уходят в утиль: Сахалинэнерго предотвратило риск зимнего коллапса энергосистемы
Разрушают фундамент и губят посадки: эти деревья лучше не сажать рядом с участком
Забудьте про прежний райдер: религиозный путь Моргенштерна* вычеркнул из жизни лишнее
Западные системы оказались одноразовыми: Сахалин создал решение, которое лишило импорт монополии
Не каждая экономия проходит без следа: чем для двигателя может обернуться переход на АИ-92
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.