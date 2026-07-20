77-летняя Пугачёва замечена в Юрмале в одиночестве: чем занимается Примадонна в Латвии и куда уехал её муж

В интернете появился свежий снимок 77-летней Аллы Пугачёвой, который был сделан во время её прогулки по Юрмале.
Поклонники продолжают ловить моменты и делать селфи с "живой легендой" — артистка, как всегда, никому не отказывает. Однако в этот раз Примадонна гуляла в одиночестве, без своего супруга Максима Галкина*.
Для выхода на улицу звезда выбрала удобный и непринуждённый образ: свободный джемпер, бейсболку и солнцезащитные очки.
По данным СМИ, Пугачёва приехала в Латвию, чтобы поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле, которая в этом году организовывала в Юрмале музыкальный фестиваль. Мероприятие проводится ежегодно, но в последнее время уже не собирает прежних аншлагов: в этот раз билетов продали критически мало.
Судя по снимкам, которые фанаты делали с артисткой на улицах, Алла Борисовна прилетела в Латвию вместе с супругом. Однако юморист недолго оставался рядом с женой — он уехал на очередные гастроли. В его блоге недавно появились видео, снятые в болгарском Бургасе.
Напомним, несколько дней назад Аллу Пугачёву и Максима Галкина уже замечали на прогулке по Юрмале.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
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