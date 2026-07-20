Портал в ад открыт: Алёна Водонаева бросила вызов всем мамам с капризными детьми

Алёна Водонаева вновь оказалась в центре скандала после резкого высказывания в Instagram*-аккаунте. Телеведущая жёстко раскритиковала родителей, которые, по её мнению, приводят маленьких или капризных детей в общественные места, не заботясь о комфорте окружающих.

Фото: instagram by личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Водонаева

Поводом для возмущения стала недавняя прогулка, где Водонаева стала свидетелем того, как ребёнок всю дорогу "орал благим матом", а его родители не предпринимали никаких попыток его успокоить. По мнению телеведущей, такое поведение взрослых — это неуважение к другим людям, и она считает таких родителей недальновидными.

При этом она подчеркнула, что сама путешествует с сыном с раннего возраста и всегда старается сразу успокоить ребёнка, если он начинает капризничать.

"Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом", — жёстко высказалась Водонаева.

Она также отметила, что уже предвидит волну негатива в свой адрес, и с иронией пригласила возмущённых мам "накидать" ей в директе, добавив, что "портал в ад открыт". По её словам, проблема заключается именно в бездействии родителей, а не в детях, которые не всегда могут контролировать свои эмоции.

Ранее экс-возлюбленный Алёны Водонаевой Степан Меньщиков раскритиковал её за резкие высказывания о полных людях, призвав публичных личностей нести ответственность за свои слова. Тогда он напомнил, что мнение лидеров общественного мнения оказывает колоссальное влияние на молодёжь.

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