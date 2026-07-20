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Заставила коллегу заплатить за дерзость: триумф Анны Хилькевич обернулся долгом для Дибровой

Шоу-бизнес

Анна Хилькевич и её супруг Артур Мартиросян стали триумфаторами второго сезона реалити-шоу "Ставка на любовь", обойдя в финале блогера Женю Ершова и его невесту. Главный приз — 5 миллионов 390 тысяч рублей — оказался в руках актрисы, однако главной интригой вечера стала не сумма выигрыша, а её остроумный ответ Полине Дибровой.

Анна Хилькевич
Фото: YouTube канал Наталья Подольская by Скриншот видео YouTube канала Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

Ещё до старта проекта Диброва публично заявила, что готова поставить миллион рублей на то, что Хилькевич вновь не сможет победить в реалити. В финальном выпуске Анна не упустила возможности напомнить об этом. С юмором она обратилась к коллеге: "Полина Диброва, получается, ты должна нам миллион. Номер карты пришлю в личку".

Эту шутку Хилькевич произнесла после того, как посвятила победу мужу. В личном блоге она назвала Артура "самым смелым, сильным и порядочным мужем" и призналась, что если бы не была его женой, "точно запала бы на него ещё раз".

Отвечая на вопросы подписчиков, актриса раскрыла секрет их счастливого брака: ещё до знакомства с будущим мужем она записала на бумаге черты идеального мужчины, и через два месяца встретила Артура, который полностью им соответствовал.

"Я написала на бумаге черты своего идеального мужчины. Через два месяца познакомилась с Артуром. Бумажка потом исчезла, а мужчина остался рядом", — рассказала Анна.

Ранее Анна Хилькевич откровенно признавалась, что долгое время считала себя очень ревнивым человеком и могла ревновать мужа "буквально к плакату", хотя головой понимала нелогичность своих эмоций.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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