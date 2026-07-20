Сначала просто прикалываются: Анастасия Костенко описала поведение мужчин, которое предвещает развод

Модель и многодетная мама Анастасия Костенко откровенно перечислила признаки, которые считает главными "красными флагами" в отношениях.

Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Костенко

По её мнению, угроза для брака часто зарождается не с измены, а с эмоциональной близости мужчины с другой женщиной — когда она знает его мечты, страхи и планы, а жена остаётся лишь партнёром по бытовым вопросам.

Особое внимание Костенко уделила флирту под видом дружбы, который она назвала "тестированием границ". По её словам, такое поведение нельзя считать безобидным — это пробный запуск измены, за которым следует оправдание "мы просто прикалываемся".

Ещё одним тревожным сигналом модель считает ситуацию, когда мужчина встаёт на сторону другой женщины, а не своей супруги, и когда любые вопросы вызывают раздражение.

Костенко также высказалась о двойных стандартах: если мужчина запрещает жене даже дружескую переписку с коллегами, но сам позволяет себе тесное общение с другими женщинами, речь идёт не о любви, а о контроле. Кроме того, она обратила внимание на скрытность в браке, отметив, что пароли на телефоне и нежелание показывать переписки могут говорить о существовании "запасного мира".

"Если всё общее, кроме телефона, дело уже не в приватности. Честные отношения — это не про тайны. Тайны всегда означают, что есть что скрывать", — уверена она.

Ранее супруг Анастасии Костенко, футболист Дмитрий Тарасов, сообщил, что уже около месяца не общается со своей 17-летней дочерью Ангелиной от первого брака. Причиной он назвал невыполнение договорённостей, достигнутых во время их последней встречи.