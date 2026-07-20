Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких ям и тряски: во Владивостоке перешли к этапу укладки асфальта на двух ключевых улицах
Зелёный поворот свернул не туда: Китай ищет деньги после бума огромных электромобилей
Туризм превратился в иллюзию: опыт в Южной Америке теперь будет строиться на других принципах
Финансовая ловушка в Якутии: предприниматели попали под пристальный надзор налоговых органов
Горючее исчезает с колонок в Краснодарском крае: проверки выявили подозрительные финансовые маневры
Свободное кресло долго не пустовало: Jeland J7 вышел на сцену российского авторынка с новым амплуа
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Конец эпохи пересадок: новый статус аэропорта Харбина сократит путь из России вглубь Азии
Дороги больше не пугают: Сахалинская область перевыполнила план по обновлению дворовых проездов

Сначала просто прикалываются: Анастасия Костенко описала поведение мужчин, которое предвещает развод

Шоу-бизнес

Модель и многодетная мама Анастасия Костенко откровенно перечислила признаки, которые считает главными "красными флагами" в отношениях.

Анастасия Костенко
Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Костенко

По её мнению, угроза для брака часто зарождается не с измены, а с эмоциональной близости мужчины с другой женщиной — когда она знает его мечты, страхи и планы, а жена остаётся лишь партнёром по бытовым вопросам.

Особое внимание Костенко уделила флирту под видом дружбы, который она назвала "тестированием границ". По её словам, такое поведение нельзя считать безобидным — это пробный запуск измены, за которым следует оправдание "мы просто прикалываемся".

Ещё одним тревожным сигналом модель считает ситуацию, когда мужчина встаёт на сторону другой женщины, а не своей супруги, и когда любые вопросы вызывают раздражение.

Костенко также высказалась о двойных стандартах: если мужчина запрещает жене даже дружескую переписку с коллегами, но сам позволяет себе тесное общение с другими женщинами, речь идёт не о любви, а о контроле. Кроме того, она обратила внимание на скрытность в браке, отметив, что пароли на телефоне и нежелание показывать переписки могут говорить о существовании "запасного мира".

"Если всё общее, кроме телефона, дело уже не в приватности. Честные отношения — это не про тайны. Тайны всегда означают, что есть что скрывать", — уверена она.

Ранее супруг Анастасии Костенко, футболист Дмитрий Тарасов, сообщил, что уже около месяца не общается со своей 17-летней дочерью Ангелиной от первого брака. Причиной он назвал невыполнение договорённостей, достигнутых во время их последней встречи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Цены на АЗС могут пойти вниз: Крым готовится к запуску новой схемы продажи топлива
Юг
Цены на АЗС могут пойти вниз: Крым готовится к запуску новой схемы продажи топлива
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.