Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог

Гарик Харламов поделился неожиданной новостью о своих внешних изменениях. Юморист, который часто удивляет публику трансформациями, на фестивале VK fest сообщил, что за последние два месяца ему удалось сбросить 14 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гарик Харламов

На вопрос о том, в чём секрет его диеты, Харламов ответил с привычной долей иронии. Он заявил, что достаточно просто есть "плохую еду", а в качестве примера такой еды с улыбкой назвал брокколи. Ведущая фестиваля Регина Тодоренко мгновенно отреагировала на его шутку, предложив прийти к её детям, чтобы научить их хорошим пищевым привычкам.

Это не первый раз, когда артист удивляет поклонников своей трансформацией. Два года назад он уже признавался, что похудел на 10 килограммов, и тогда главным секретом называл свою жену Катерину Ковальчук, которая, по его шутливому признанию, просто "не кормит" его.

Ранее бывшая жена Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус, также недавно прибегала к радикальному похудению ради съёмок в фильме "Холоп" — она сбросила 10-12 килограммов настолько стремительно, что костюмеры просили её остановиться, потому что костюмы приходилось ушивать каждую смену.