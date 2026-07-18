Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осы устроили дачникам ад: белковая приманка и сетки защитят сад без лишней химии
Слишком высокая ставка не остановила людей: ипотека в России ускорилась в июне неожиданно
Простая швея бросила вызов масс-маркету: в Кобрине создали изделия с глубоким историческим смыслом
Ученые определили порог в 5000–7500 шагов для защиты когнитивных функций мозга
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Росстандарт вводит новые государственные стандарты для борьбы с фальсификатом лососевой икры
Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания железа в воде Псковской области
Слишком мощно для Китая: гибридный внедорожник H10 переписал правила выносливости
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права

Забыла про сон и выходные: Ида Галич раскрыла неожиданные последствия шикарного торжества в горах

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ида Галич на фестивале VK fest откровенно рассказала о своей плотной занятости. Она призналась, что давно не отдыхала и сейчас вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес и финансы.

Ида Галич
Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

По словам Иды, она уже забыла, когда в последний раз позволяла себе полноценный отдых. Однако, как подчеркнула блогерша, сейчас наступил такой период, когда нужно прикладывать больше усилий, чтобы бизнес продолжал процветать.

"Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала. Но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени — мы живём и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать — необходимо очень много работать", — поделилась телеведущая.

Ида вспомнила двухлетний период, когда она не работала по вечерам и выходным, нянчила детей и наслаждалась жизнью. Сейчас, по её словам, другой этап, когда нужно "немножко больше поднапрячься", чтобы идти вперёд.

Недавно Ида и её возлюбленный Олег Ледвич сыграли роскошную свадьбу в горах Северной Осетии. Торжество обошлось примерно в 50 миллионов рублей, на нём было около 180 гостей, для которых организовали отдельный рейс.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что у него всё в порядке в личной жизни, он "купается в любви", однако не намерен выносить свои отношения на публику, поскольку его избранница — человек непубличный. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Здоровье
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий
Производство
Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Авто
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права
Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР
Из-за этой ошибки баклажаны становятся кашей: как приготовить идеальный салат Десятка
Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели
Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий
Никакой пощады к дронам: в Краснояружском округе вернули воду и свет вопреки атакам с воздуха
Общежитие восстановили почти полностью: в Белгородской области определили дату заезда молодёжи
Водители застряли в зоне досмотра: Крымский мост перестал пропускать машины в обе стороны
Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны
Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.