Забыла про сон и выходные: Ида Галич раскрыла неожиданные последствия шикарного торжества в горах

Телеведущая и блогерша Ида Галич на фестивале VK fest откровенно рассказала о своей плотной занятости. Она призналась, что давно не отдыхала и сейчас вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес и финансы.

Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

По словам Иды, она уже забыла, когда в последний раз позволяла себе полноценный отдых. Однако, как подчеркнула блогерша, сейчас наступил такой период, когда нужно прикладывать больше усилий, чтобы бизнес продолжал процветать.

"Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала. Но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени — мы живём и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать — необходимо очень много работать", — поделилась телеведущая.

Ида вспомнила двухлетний период, когда она не работала по вечерам и выходным, нянчила детей и наслаждалась жизнью. Сейчас, по её словам, другой этап, когда нужно "немножко больше поднапрячься", чтобы идти вперёд.

Недавно Ида и её возлюбленный Олег Ледвич сыграли роскошную свадьбу в горах Северной Осетии. Торжество обошлось примерно в 50 миллионов рублей, на нём было около 180 гостей, для которых организовали отдельный рейс.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что у него всё в порядке в личной жизни, он "купается в любви", однако не намерен выносить свои отношения на публику, поскольку его избранница — человек непубличный.