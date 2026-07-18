Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители застряли в зоне досмотра: Крымский мост перестал пропускать машины в обе стороны
Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны
Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш
Смертельный размер в 2 мм: Псковская область зафиксировала всплеск активности паразитов
Город превращается в сказку: масштабный снос старого парка в Омутнинске предопределил новый облик
Педаль со свистом провалилась в пол: экстренная мера спасает водителей с отказавшими тормозами
Тайна Патриарших раскрыта: где спрятали отвергнутые скульптуры Булгакова после громкого скандала
Компания OMV обнаружила в Ливии новое нефтяное месторождение с запасами 195 млн баррелей
Кинотеатры в шоке от сборов: фильм "Майкл" обновил исторический рекорд в России

Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин решительно пресёк попытки журналистов выведать у него подробности личной жизни. Артист заявил, что у него всё в порядке в этом вопросе, однако он не намерен выносить свои отношения на публику.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

По словам исполнителя, его избранница — человек непубличный, и он хочет оградить её от внимания прессы. Шаляпин признался, что ему "всего хватает", и он сейчас "купается в любви", но не видит смысла делиться этим с поклонниками и журналистами.

"Мне всего хватает, я сейчас купаюсь в любви, понимаете? Зачем мне это надо? Сейчас я уже свое отсидел в ток-шоу, уже превозмог на несколько десятилетий вперед", — заявил Шаляпин в беседе с Super.ru. 

С иронией отреагировал артист и на расспросы о том, как долго они вместе. Он пошутил про "чёрного вдовца" и опасения сглазить отношения, напомнив, что уже пережил потерю супруги. На вопрос о продолжительности романа певец с долей самоиронии ответил: "Мы давно вместе, но ненадолго, судя по анализам".

Ранее Прохор Шаляпин признавался, что не покупал Ferrari стоимостью до 26 миллионов рублей, а видео с роскошным спорткаром оказалось частью юмористического скетча.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Садоводство, цветоводство
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Бизнес
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов
Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого
Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика
Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах
Аукционный дом Heritage Auctions установил ценовой рекорд по реквизиту из «Звёздных войн»
Горький вкус и резкий запах: неожиданные признаки заставили дачников срочно чистить грядки
Как не сжечь свой газон: неосторожное действие с обычным шлангом лишает почву защиты
Никакого покоя в Белоруссии: погодные аномалии 19 июля заставят жителей сменить планы
Опасность под облаками в Белоруссии: невидимые лучи лишили кожу естественного иммунитета
Белоруссия ввела ИИ в ульи: цифровой мониторинг изменил привычный уклад пасек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.