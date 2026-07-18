Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин решительно пресёк попытки журналистов выведать у него подробности личной жизни. Артист заявил, что у него всё в порядке в этом вопросе, однако он не намерен выносить свои отношения на публику.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По словам исполнителя, его избранница — человек непубличный, и он хочет оградить её от внимания прессы. Шаляпин признался, что ему "всего хватает", и он сейчас "купается в любви", но не видит смысла делиться этим с поклонниками и журналистами.

"Мне всего хватает, я сейчас купаюсь в любви, понимаете? Зачем мне это надо? Сейчас я уже свое отсидел в ток-шоу, уже превозмог на несколько десятилетий вперед", — заявил Шаляпин в беседе с Super.ru.

С иронией отреагировал артист и на расспросы о том, как долго они вместе. Он пошутил про "чёрного вдовца" и опасения сглазить отношения, напомнив, что уже пережил потерю супруги. На вопрос о продолжительности романа певец с долей самоиронии ответил: "Мы давно вместе, но ненадолго, судя по анализам".

Ранее Прохор Шаляпин признавался, что не покупал Ferrari стоимостью до 26 миллионов рублей, а видео с роскошным спорткаром оказалось частью юмористического скетча.