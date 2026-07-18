Слишком рискованно владеть открыто: Анжелика Варум прибегла к схеме, которая скрыла дом в Майами

Певица Анжелика Варум приобрела дом в Майами летом 2022 года. Как сообщает Telegram-канал SHOT, недвижимость была оформлена на зарегистрированную во Флориде компанию Novarum. Такой способ оформления, по версии источников, был выбран для защиты имущества.

Фото: instagram by личный аккаунт Леонида Агутина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид Агутин и Анжелика Варум

Коттедж площадью 139 квадратных метров был куплен в июне 2022 года за 550 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей по курсу того времени). Дом 1938 года постройки расположен в районе Аллапатта, примерно в трёх километрах от центра Майами и недалеко от побережья. В коттедже находятся три спальни и три ванные комнаты, а ежегодный налог на недвижимость составляет около семи тысяч долларов.

При этом официальных комментариев Анжелики Варум по поводу покупки дома и причин его оформления на компанию не поступало. Формат LLC позволяет владельцам защищать личные активы от возможных финансовых претензий и оптимизировать налоговые обязательства, что делает его популярным среди иностранных инвесторов в недвижимость США.

Ранее Леонид Агутин опубликовал совместное фото с супругой Анжеликой Варум с музыкального фестиваля в Сочи, где 57-летняя певица появилась в ярком платье с цветочным принтом и вызвала восхищение поклонников, которые отметили, что она выглядит значительно моложе своего возраста.