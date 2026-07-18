Малышка родилась с сюрпризом: сын Оксаны Самойловой столкнулся с реальностью после рождения племянницы

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками радостной новостью — в их большой семье произошло пополнение. У блогера родилась племянница, которая стала ещё одной девочкой в роду. О своём счастье многодетная мама рассказала в личном блоге.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Оксаны Самойловой by Инстаграм-аккаунт Оксаны Самойловой Оксана Самойлова

Вместе с этим Оксана поведала забавную историю о реакции своего младшего сына Давида. Оказалось, что пятилетний мальчик сначала сильно расстроился, узнав, что у родственников родилась девочка. Однако когда малышка появилась на свет, его удивил совсем другой вопрос — он переживал, как сможет играть с новорождённой.

"Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился. А потом она родилась, и он такой: "А как я с ней играть буду? Она же маленькая…"", — поделилась блогерша.

Как призналась Самойлова, позже выяснилось, что сын был уверен: дети появляются на свет уже примерно шестилетними, поэтому он не ожидал увидеть новорождённого младенца. Его представления о том, как устроен мир, столкнулись с реальностью, и это вызвало у него искреннее недоумение.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, как её дети однажды испортили бассейн на круизном лайнере, назвав это "самой дорогой шалостью" наследников, но отказалась вдаваться в подробности, поскольку считает эту историю "постыдной".