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Совсем не боится правды: основатель Pink Floyd предостерёг Запад от фатальных ошибок в отношении России

Шоу-бизнес

Рок-музыкант, сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призвал западные страны к сотрудничеству с Россией, предостерегая от нагнетания военной риторики.

Роджер Уотерс
Фото: commons.wikimedia.org by Andrés Ibarra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роджер Уотерс

По его словам, некоторые представители правительств США, Великобритании и ЕС выступают с "леденящими кровь" заявлениями о возможной войне, хотя Россия не собирается нападать на Европу. Музыкант подчеркнул, что вместо конфронтации западным державам следует искать пути взаимодействия с Москвой.

В беседе с Карлсоном Уотерс также напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне, отметив, что Красная армия одержала верх ещё до того, как западные союзники вступили в активную фазу боевых действий.

"Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в неё вступили?" — добавил он, напоминая о роли СССР в разгроме нацизма.

В том же интервью Такеру Карлсону музыкант выразил сожаление в связи с запретом телеканала RT в США, заявив, что "обидно до глубины души" лишиться возможности его смотреть, и назвал русских "хорошими людьми".

Ранее ведущий программы "Поедем, поедим!" на НТВ Федерико Арнальди иронично признался, что не может выговорить русское слово "достопримечательность".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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