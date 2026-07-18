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Горькое признание обернулось переменами: Белла Хадид впустила в свою жизнь загадочного мужчину

Шоу-бизнес

Американская супермодель Белла Хадид, которую признавали самой красивой женщиной в мире, обзавелась новым спутником. По информации Daily Mail, избранником 29-летней знаменитости стал 38-летний проджект-менеджер из Колорадо Натан Лейси.

Белла Хадид
Фото: commons.wikimedia.org by LOVE Magazine, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белла Хадид

Источники, близкие к паре, утверждают, что их связь пока нельзя назвать серьёзной. Белла не стремится к браку и не пытается придать их отношениям больше значения, чем есть на самом деле. Сейчас она, скорее, ищет компаньона, а не жениха.

Известно, что Натан Лейси происходит из семьи, известной в местных кругах своими консервативными и религиозными взглядами. Его семья владеет строительной компанией, в которой он работает с юных лет. В узких кругах мужчину прозвали сердцеедом.

Напомним, Белла Хадид борется с болезнью Лайма с 2013 года — недавно она опубликовала фото со слезами и призналась, что не может справиться с симптомами, несмотря на все рекомендации врачей, а обычные бытовые действия даются ей с трудом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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