Горькое признание обернулось переменами: Белла Хадид впустила в свою жизнь загадочного мужчину

Американская супермодель Белла Хадид, которую признавали самой красивой женщиной в мире, обзавелась новым спутником. По информации Daily Mail, избранником 29-летней знаменитости стал 38-летний проджект-менеджер из Колорадо Натан Лейси.

Фото: commons.wikimedia.org by LOVE Magazine, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Белла Хадид

Источники, близкие к паре, утверждают, что их связь пока нельзя назвать серьёзной. Белла не стремится к браку и не пытается придать их отношениям больше значения, чем есть на самом деле. Сейчас она, скорее, ищет компаньона, а не жениха.

Известно, что Натан Лейси происходит из семьи, известной в местных кругах своими консервативными и религиозными взглядами. Его семья владеет строительной компанией, в которой он работает с юных лет. В узких кругах мужчину прозвали сердцеедом.

Напомним, Белла Хадид борется с болезнью Лайма с 2013 года — недавно она опубликовала фото со слезами и призналась, что не может справиться с симптомами, несмотря на все рекомендации врачей, а обычные бытовые действия даются ей с трудом.