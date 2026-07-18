Мистика в школьных классах России: муж Ани Лорак задумал радикально изменить систему знаний

Супруг украинской певицы Ани Лорак Исаак Виджраку намерен добиться включения своей книги о кармических связях между народами в школьную программу России.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

По информации Telegram-канала "Свита короля", бизнесмен убеждён, что его труд способен оказать значительное влияние на общество и даже "спасти Россию".

Окружение артистки сообщает, что Виджраку всерьёз озабочен продвижением своего произведения и уже настаивает на его переводе, а также на включении отдельных разделов в учебные материалы. По мнению предпринимателя, его работа поможет стране преодолеть некие "кармические узлы" и перейти на новый уровень развития.

"Исаак считает, что его книга поможет России пройти какие-то кармические узлы или ещё что-то", — заявил инсайдер, близкий к семье певицы.

Свадьба Ани Лорак и Исаака Виджраку состоялась в 2025 году на Мальдивах. Предложение руки и сердца бизнесмен сделал певице в день её рождения, устроив романтический ужин в ресторане, где и преподнёс кольцо. Церемония прошла в интимной обстановке.

Ранее автобиографическую книгу МакSим "Другая реальность" сняли с печати из-за планов её бывшего возлюбленного, совладельца ювелирной сети "585 Золотой" Антона Петрова, выкупить все права на издание, чтобы не допустить публичного распространения подробностей их отношений.