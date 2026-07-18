Старые записи с MTV шокируют: комик напомнил о дерзком поступке Урганта в начале карьеры

Дмитрий Позов, известный по проекту "Импровизаторы", в рамках шоу "Страхи" вспомнил эпизод из прошлого Ивана Урганта.

Фото: instagram by личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

Комик отметил, что ведущий со временем сильно изменился, и привёл в пример его работу на MTV, где тот позволил себе эпатажный выход.

По словам Позова, многие звёзды, прославившиеся в молодости, десятилетиями пытаются сохранить один и тот же образ, даже когда он перестаёт соответствовать их возрасту. В качестве исключения он привёл Урганта, который сумел перерасти свой прежний имидж и остаться востребованным.

"Там же был Ургант, например, на этом же канале. Жопу показывал. Но он стал другим, и у тебя нет же ощущения "как плохо, что он больше не показывает жопу"", — сказал Позов, добавив, что аналогичная трансформация произошла и с бывшей ведущей MTV Яной Чуриковой.

В том самом эпизоде на MTV Ургант спародировал заставку сериала "Спасатели Малибу", пробежавшись по пляжу с приспущенными плавками, что вызвало резонанс в своё время.

Ранее падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе высказалась о бывшем возлюбленном — рэпере 9mice, обвинив его в распространении слухов и буллинге после расставания.