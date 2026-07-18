Слишком много противоречий: лабораторный анализ поставил точку в истории о ребёнке от Ираклия

Екатерина Лукьянова, заявившая о беременности от певца Ираклия Пирцхалава, оказалась в центре скандала.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ираклий Пирцхалава

По информации "СтарХита", издание располагает лабораторным документом, который ставит под сомнение правдивость её слов. Анализы, сданные моделью 15 июля в одной из московских клиник, показали, что уровень гормона ХГЧ соответствует норме для небеременной женщины.

Сама Лукьянова в соцсетях опубликовала ряд намёков, которые подписчики интерпретировали как сообщение о потере ребёнка. Однако официальных комментариев от неё до сих пор не поступало. В начале июля модель заявила, что ждёт ребёнка от Ираклия, и утверждала, что певец сначала обрадовался, но затем перестал её поддерживать.

Ранее в словах Лукьяновой уже находили несостыковки. В одном из интервью она говорила, что познакомилась с Ираклием в июне, хотя, по её же словам, о беременности узнала ещё в мае. Это противоречие вызвало дополнительные вопросы у журналистов и подписчиков.

Ранее Екатерина Лукьянова запустила закрытый платный канал, где за 990 рублей обещала раскрыть подробности романа с Ираклием и рассказать свою версию событий.