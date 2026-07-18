Слишком рискованно оставаться: Валерий Меладзе полностью исключил выступления внутри России

Певец Валерий Меладзе полностью прекратил концертную деятельность в России. Артист больше не выступает даже на частных мероприятиях и корпоративах, сосредоточившись на гастролях за рубежом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Меладзе

По информации Telegram-канала Mash, причиной такого решения стали опасения певца, связанные с чередой скандалов. В 2023 году его проверяли после концерта в Дубае, где он отреагировал на лозунг "Слава Украине". Позднее внимание к артисту привлекли организаторы его европейского тура, которые оказались связаны с людьми, открыто поддерживающими Украину и собирающими средства для ВСУ. В декабре 2025 года Меладзе запретили выступать в Киргизии.

Сейчас Меладзе сосредоточен на выступлениях за пределами России. Его приглашают иностранные организаторы и русскоязычная публика за рубежом — в основном в Дубае, где стоимость закрытого мероприятия достигает 130 тысяч евро (около 11,6 миллиона рублей).

Между гастролями певец живёт в Испании. При этом его супруга, певица Альбина Джанабаева, продолжает периодически приезжать в Москву и останавливаться в семейном доме на Новой Риге.

Ранее СМИ сообщали, что брат певца, композитор Константин Меладзе втайне получил грузинское гражданство. Для этого ему, скорее всего, пришлось отказаться от украинского паспорта, поскольку Грузия не допускает двойного гражданства. Продюсер Павел Рудченко тогда отмечал, что грузинский паспорт упрощает для композитора возможность продолжать зарабатывать в России.