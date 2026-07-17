Терпение монарха имеет предел: поведение Кейт Миддлтон вынудило Елизавету II дать совет

Привычка Кейт Миддлтон, которая раздражала королеву Елизавету II, раскрыта. Инсайдеры рассказали, что в первые годы после замужества принцесса Уэльская слишком много и долго общалась с публикой во время мероприятий, чем нарушала строгий протокол.
Монархиня, известная своим умением выверять каждую минуту, посчитала, что чрезмерная разговорчивость невестки мешает эффективному проведению королевских выходов. Однако, по словам источников, это был не выговор, а практический совет, который Кейт усвоила и в итоге стала одной из самых уважаемых членов семьи.
"Это не была критика — это был практический совет. По сути, это рекомендация "молчи почаще" от той, кто в совершенстве исполняла свою роль. Кейт слишком много болтала, когда только присоединилась к королевской семье", — поделился инсайдер с Radar Online.
Другой источник подтвердил, что королева никогда не отчитывала Кейт за её излишнюю разговорчивость, а лишь объяснила правила игры: "Суть была проста: выход в народ — это тщательно рассчитанное по времени мероприятие. Если вы слишком долго беседуете с одним человеком, десятки других остаются без внимания".
Этот урок стал одним из первых, который Кейт пришлось усвоить после замужества. Сегодня она считается образцом для подражания, а её манеры, стиль и сдержанность вызывают восторг у британцев.
Напомним, в конце июня принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая с января 2025 года находится в ремиссии после лечения онкологии, всего за 24 часа покорила три высочайшие вершины Великобритании. Этим испытанием она привлекла внимание к важности комплексного подхода в лечении рака и собрала средства для больницы Royal Marsden, где проходила лечение.
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