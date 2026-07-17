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Терпение монарха имеет предел: поведение Кейт Миддлтон вынудило Елизавету II дать совет

Шоу-бизнес

Привычка Кейт Миддлтон, которая раздражала королеву Елизавету II, раскрыта. Инсайдеры рассказали, что в первые годы после замужества принцесса Уэльская слишком много и долго общалась с публикой во время мероприятий, чем нарушала строгий протокол.

Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Монархиня, известная своим умением выверять каждую минуту, посчитала, что чрезмерная разговорчивость невестки мешает эффективному проведению королевских выходов. Однако, по словам источников, это был не выговор, а практический совет, который Кейт усвоила и в итоге стала одной из самых уважаемых членов семьи.

"Это не была критика — это был практический совет. По сути, это рекомендация "молчи почаще" от той, кто в совершенстве исполняла свою роль. Кейт слишком много болтала, когда только присоединилась к королевской семье", — поделился инсайдер с Radar Online.

Другой источник подтвердил, что королева никогда не отчитывала Кейт за её излишнюю разговорчивость, а лишь объяснила правила игры: "Суть была проста: выход в народ — это тщательно рассчитанное по времени мероприятие. Если вы слишком долго беседуете с одним человеком, десятки других остаются без внимания".

Этот урок стал одним из первых, который Кейт пришлось усвоить после замужества. Сегодня она считается образцом для подражания, а её манеры, стиль и сдержанность вызывают восторг у британцев.

Напомним, в конце июня принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая с января 2025 года находится в ремиссии после лечения онкологии, всего за 24 часа покорила три высочайшие вершины Великобритании. Этим испытанием она привлекла внимание к важности комплексного подхода в лечении рака и собрала средства для больницы Royal Marsden, где проходила лечение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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