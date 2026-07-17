Оцепенел прямо за кулисами: странное физическое состояние Вани Дмитриенко перепугало его преданных фанатов

Певец Ваня Дмитриенко, известный по хитам "Венера-Юпитер" и "Невеста", в новом влоге из концертного тура откровенно признался, что перед одним из выступлений его охватила сильная тревога. Артист рассказал, что почувствовал неприятное давление в груди и необъяснимый страх, который, по его словам, был похож на внутреннее оцепенение.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

Дмитриенко поделился, что не понимает причины такого состояния, и отметил, что это даже не паническая атака, а скорее ощущение, что на сцене может пойти что-то не так. Его слова встревожили поклонников, которые уже несколько месяцев следят за его активной гастрольной деятельностью и переживают за его здоровье.

"Почему так, не понимаю. Это даже не паничка, знаешь, когда в груди распирает. И страх прям такой жёсткий. Знаешь, как когда видишь что‑то страшное, цепенеешь внутри. Будто замирает всё внутри. Будто страх чего‑то такого, что на сцене что‑то не так пойдёт", — откровенно поделился Дмитриенко.

Справиться с нахлынувшими эмоциями Ване помог разговор с мамой — главным психологом в его жизни. Она успокоила артиста, напомнив, что с первыми аплодисментами вся тревожность уйдёт. Позже сам исполнитель подтвердил, что её совет сработал, и концерт прошёл успешно.

В комментариях подписчики от всей души пожелали Ване здоровья и попросили его команду внимательнее следить за самочувствием молодого исполнителя. Многие отметили, что переживания перед выходом на сцену — это норма для творческого человека, однако посоветовали ему не игнорировать сигналы организма и обращаться за поддержкой к близким.

Ранее певец Юрий Лоза признался, что не знает, кто такой Ваня Дмитриенко, и иронично сравнил его популярность с феноменом осьминога Пауля, заявив, что у того было "подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко".