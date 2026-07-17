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Гастрольный тур на восстановление: как Лагутенко возвращает свой калифорнийский дом из руин

Шоу-бизнес

Лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, который был уничтожен лесными пожарами в начале 2025 года. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости, проанализировав спутниковые снимки и кадастровые данные.

Илья Лагутенко
Фото: commons.wikimedia.org by Fadeev12 at English Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Лагутенко

Одноэтажное здание площадью 204 квадратных метра с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами было приобретено музыкантом в 2018 году примерно за 2,8 миллиона долларов, причём большая часть суммы была профинансирована за счёт ипотечного кредита.

В начале 2025 года дом, расположенный на побережье Тихого океана, как и соседние строения, был полностью уничтожен лесными пожарами, охватившими Калифорнию. От строения остались лишь элементы фундамента и обгоревшие каркасные конструкции. Сам участок площадью около 0,45 гектара по-прежнему принадлежит артисту и сейчас оценивается в 3,5-5,2 миллиона долларов, при этом средняя оценка составляет около 4,2 миллиона долларов.

"На спутниковых снимках участка от конца января 2026 года уже заметны признаки строительных работ: демонтированы повреждённые пожаром конструкции, подготовлен новый фундамент, а планировка участка изменилась по сравнению с той, что была до пожара", — отмечает РИА Новости.

На подъездной дороге также видны пикапы со строительными материалами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что на восстановление сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии уйдёт 700-800 тысяч долларов (около 72-82 миллионов рублей по курсу на начало 2025 года). Для сбора необходимой суммы музыканту, по данным источника, пришлось отправиться в гастрольный тур и дать не менее 40 концертов.

Ранее ведущий программы "Поедем, поедим!" Федерико Арнальди в интервью признался, что его поразила традиция россиян наряжаться на Новый год, даже если они празднуют дома.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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